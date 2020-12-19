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أخبار العالم

ماكرون يزور لبنان فور تعافيه من كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
ماكرون
ماكرون
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سمر صالح
أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم، السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى لبنان فور تعافيه من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.


وقال الإعلام اللبناني إنه رغم التشاؤم من تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، لكن باريس تؤكد موقفها ومبادرتها ولن يتغير شيء مع مرض ماكرون.


وأكدت الإدارة الفرنسية أنها تتمسك بزيارة لبنان فور تعافي ماكرون، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة أن الرئيس اللبناني ميشيل عون هاتف ماكرون للاطمئنان على صحته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل من وباء كورونا.


وذكرت مصادر فرنسية لوكالة "رويترز" أن ماكرون قد يتصل بعون لاحقًا. 
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