ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نعتزم إغلاق آخر قنصلياتنا في روسيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس بنيتها إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا بسبب ما حددته الأخيرة لعدد الدبلوماسيين المسموح لهم دخول البلاد.

وذكر خطاب أرسلته الخارجية الأمريكية لقادة الكونجرس - وحصلت على نسخه منه صحيفة ذا هيل الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني- بأن الإدارة الأمريكية قالت إنها سوف تقوم بإغلاق قنصليتها في فلاديفوستوك بشكل دائم وتوقف العمل مؤقتًا في قنصليتها في يكاترينبرج.

ويؤكد الخطاب أن اتخاذ قرار الإغلاق جاء قبل ثلاثة أيام من ورود أنباء عن اختراق كبير لوكالات حكومية أمريكية يُعتقد بأن وحدة تجسس إلكتروني روسية قامت بتنفيذها.

وجاء بخطاب الخارجية أيضا أن قرار إغلاق القنصليتين جاء "ردا على التحديات المستمرة التي يواجهها موظفي البعثة الدبوماسية الأمريكية في روسيا على ضوء قرار الحد الأقصى لعدد الأفراد الذي فرضته روسيا عام 2017 على البعثة الأمريكية والأزمة الناتجة مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية".

وكانت موسكو سبق أن أمرت واشنطن بإغلاق سفارتها في سان بطرسبرج في إطار خلاف دبلوماسي نشب بينهما على خلفية بشأن قضية تسميم جاسوس روسي سابقً في بريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حزب الله العراقي يوافق على وقف هجماته ضد القوات الأمريكية بشرط

موسكو تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على طرد صوفيا لموظفين اثنين من البعثة التجارية الروسية

مصادر سرية: ترامب يحث الكونجرس على تمرير صفقة أسلحة كبيرة مع الإمارات

لافروف: نعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس بإغلاق قنصليتين في روسيا

قرار جديد لترامب ضد موسكو.. واشنطن تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

250 جنيها يوميا.. الشباب والرياضة تعلن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

رسالة روحاني لـ تميم.. ماذا طلب منه هذه المرة؟

ظاهرة فلكية نادرة ستحدث بعد يومين.. هل تظهر نجمة بيت لحم؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور