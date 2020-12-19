حفيد محمود ياسين يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا

أعلن محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.



وكتب حفيد محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أ نا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة".

و كانت الفنانة رانيا محمود ياسين وجهت الشكر للواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، بعد إطلاق اسم والدها على أحد الشوارع الحيوية بالمحافظة مسقط رأسه.









ونشرت "رانيا" صورة لافتة اسم والدها، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت: "شكرا جزيلا سيادة المحافظ لواء عادل غضبان، وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين".







