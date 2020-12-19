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رياضة

محمد صلاح: أنا أحد أفضل لاعبي العالم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "نعم، أنا أحد أفضل لاعبي العالم في هذا الوقت".

وتابع محمد صلاح، "عندما أنظر إلى الوراء في مسيرتي المهنية، أريد أن أشعر أنني حققت شيئًا خاصًّا، وأنني فعلت شيئًا خاصًّا، لهذا السبب أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، وكل عام للنادي، ومن أجلي أيضًا".

وواصل محمد صلاح، "لم أتوقع في صغري الوصول إلى هذا النجاح، كان من الصعب توقع ذلك في وقت مبكر جدًا، أنا أخطو خطوة واحدة في كل مرة، مثل عندما كنت في مصر تدربت للتو على اللعب في أوروبا.. ثم جئت إلى بازل وقلت: "لا، أريد أن أكون في نادٍ أكبر" ، بازل نادٍ جيد لكنني أردت أن أكون في نادٍ أكبر، لذا أنا دائمًا أَخذُه خطوة واحدة في وقت واحد".

وأضاف محمد صلاح "عندما ذهبت إلى بازل قلت: "أريد أن أكون أفضل لاعب في تاريخهم". وأنت فقط تذهب خطوة واحدة في كل مرة. أعتقد أنه كان وقتًا عصيبًا لكنه جعلني قويًا".

يذكر أن محمد صلاح حل مؤخرًا، في المركز السادس في ترتيب الأفضل في العالم 2020، برصيد 26 نقطة، متفوقا على كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة، وزميله نيمار داسيلفا، صاحب التاسع بـ 16 نقطة.

وجاء ترتيب الترتيب النهائي للأفضل في العالم 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  كالتالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي "52 نقطة".

2- كريستيانو رونالدو "38 نقطة".

3-  ليونيل ميسي "35 نقطة".

4-  ساديو ماني "29 نقطة".

5- كيفين دي بروين "26 نقطة".

6- محمد صلاح "25 نقطة".

7-  كيليان مبابي "19 نقطة".

8- تياجو ألكانتارا "17 نقطة".

9-  نيمار دا سيلفا "16 نقطة".

10- فيرجيل فان دايك "13 نقطة".

11- سيرجيو راموس "7 نقاط".

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