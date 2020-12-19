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تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:01 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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احمد علي
شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى افتتاح فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته السابعة، تحت عنوان "الاقتصاد المصري: إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا"، بفندق الماسة بمدينة نصر، والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يواكب التحديات الراهنة خاصة على المستوى الاقتصادى والتى يشهدها العالم كله فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت إجراءات عاجلة بما يدعم الصناعة الوطنية مع تصاعد أزمة جائحة كورونا عالميًا.
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