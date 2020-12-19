ليلة سقوط إخوان السودان.. الشعب السوداني يحيي ذكرى ثورته الثانية

خرج الآلاف من المتظاهرين السودانيين، اليوم السبت، إلى الشوارع، لإحياء الذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر التي أطاحت بنظام الإخوان والرئيس المخلوع عمر البشير في السودان.





والتحم مئات من ثوار الخرطوم مع ثوار أمدرمان عند مدخل كبري شمبات في منطقة بيت المال، في مشهد ينم عن الروح الثورية لشباب السودان في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، حيث طالب المتظاهرون الذين وصلوا إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بتصحيح مسار الثورة، وتحقيق العدالة من عناصر النظام السابق المتورطين في قضايا أمنية وسياسية واقتصادية، بالإضافة إلى تقديم الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة التي وقعت في يونيو 2019 إبان الاعتصام الشهير.





وخرجت مسيرات ذكرى ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة للشوارع في موعدها المحدد وتعالت أصوات الشباب والشابات وربات البيوت والأطفال، مرددين شعارات منها "مدينة... مدنية، والشعب يريد قصاص الشهيد... وحقنا كامل ما بنجامل".





وكانت قد تمت الدعوة للإحتفالات بمناسبة الذكري الثانية لثورة ديسمبر، للمطالبة بمحاكمة نظام الرئيس المخلوع، والضالعين في فض اعتصام القيادة العامة، فضلا عن تشكيل المجلس التشريعي وإدخال إصلاحات هيكلية في أجهزة الأمن والقضاء.





وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك شدد على ضرورة إلتزام كل المواكب والتظاهرات التي يتم تسييرها وتنظيمها بالاحترازات والإشتراطات الصحية المتبعة لجائحة كورونا، مؤكدًا أن السودان يؤسس لمرحلة جديدة تسودها حرية التعبير وحرية التظاهر.



