هل الموسيقى حرام.. الحبيب علي الجفري يجيب

هل الموسيقى حرام .. سؤال ورد للحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات.





وأجاب الجفري، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة قناة السويس ، أن الموسيقى هناك من العلماء من حللها ومنهم من حرموها ومنهم من رجعوا لحال المستمع إليها.





وأضاف أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر وهي ليست آراء في العقيدة ولكنها آراء في الاجتهادات .





وفي نفس السياق قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الغناء والموسيقى كلام ومعانٍ، إن كانت حسنة فهي مقبولة وإن كانت قبيحة فهى غير جائزة وحرام.





وأضاف عاشور: "الموسيقى المصحوبة بأشياء فاحشة أو شرب خمر حرام".





وأوضح أن الموسيقى إن كانت لا تفوت وقتًا ولا تقترن بمحرم، فهي ليس فيها بأس ولا حرج، مُشيرًا الى أن بعض الأطباء ينصحون بسماع الموسيقى لأنها تهدئ الأعصاب فإذا كانت كذلك فهى ليست حراما.



