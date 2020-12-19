علوم حلوان تنظم مسابقة دورى المعلومات العلمية... غدا

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، عن تنظيم مسابقة دوري المعلومات العلمية للكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة و الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية.





وتستهدف مسابقة دوري المعلومات العلمية الكشف عن أهم وأحدث المعلومات عن الابتكارات والاختراعات العلمية، حيث تهتم الجامعة ببناء المعرفة، وتنمية طلاب الجامعة علميًا، إضافة إلى خلق الوعي الجامعي، ودعم الابتكارات والتي يرجع تأثيرها المباشر، على الاقتصاد المصري.





يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا. يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وحددت الكلية غدا الأحد مواعيد لإقامة مسابقة دوري المعلومات العلمية وسوف تقام فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، ونوهت الكلية أن على الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التوجه إلى شئون الطلاب قبل الساعة التاسعة بوقت كافي لتسجيل اسمهم ولكن على شرط لا يزيد الفريق عن 3 طلاب . وسوف يتم تكريم الفريق الفائز من إدارة الكلية