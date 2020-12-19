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شاهد.. إطلاق صاروخ النقل الأمريكى سبيس إكس يحمل قمر تجسس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:16 م
إطلاق صاروخ سبيس
إطلاق صاروخ "سبيس إكس"
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إبراهيم القادري
عرضت قناه روسيا اليوم فيديو بعد ان أعلنت شركة "سبيس إكس"، أن صاروخ "فالكون 9" أطلق بنجاح اليوم السبت إلى المدار حاملا القمر الصناعي السري "نرول-108" التابع لوكالة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية. 

والجدير بالذكر ان شركة "سبيس إكس" شركة تقنيات استكشاف الفضاء والمعروفة تجاريًا سبيس إكس ( SpaceX) هي شركة خاصة أمريكية تختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية. 

وتأسست  شركة "سبيس إكس"  في السادس من مايو عام 2002 وقد بدأت تلك الشركة وتحملت عدة خسائر فيما تقوم به من أعمال، إلا أنها استطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح أهم الجهات العاملة في مجال النقل الفضائي، فيما يسمى برنامج COTS-Programms ، والذي يعمل على تموين محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء الذي كانت تقوم به ناسا.

 بجانب ذلك تقوم الشركة بتوصيل حمولات إلى الفضاء مثل الأقمار الصناعية المختلفة في الإطار التجاري.

تعتبر شركة سبيس إكس حاليا الشركة المؤهلة الوحيدة في العالم التي تقوم بإرسال مركبات فضاء إلى مدار حول الأرض، وتستطيع إعادتها إلى الأرض بسلام أسسها رجل الأعمال الثري "إيلون مسك" .

بدأت ناسا منذ 2010 بتفويض شركات فضاء خاصة للقيام ببعض مشاريعها بعدما خفض الكونغرس الأمريكي ميزانية ناسا، سبيس اكس من ضمن تلك الشركات الخاصة التي أصبح لها شأن كبير في تطوير تقنيات السفر إلى الفضاء.

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