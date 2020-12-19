تقدم لي شاب للزواج لكنه مقصر في الصلاة فهل أوافق ؟ .. الإفتاء تجيب

تقدم لي شاب للزواج ولكنه مقصر في الصلاة فهل أقبل به زوجا؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في فيديو عبر صفحة قائلا:
وأجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك فرقا بين تارك الصلاة جحودا وبين تاركها كسلا.
لا ترفضيه ولكن عليك ان تنصحيه إذا تم الزواج او في فترة الخطوبة واصبري عليه حتى يلتزم بالصلاة وشجعيه على ذلك مرارا وتكرار بالحسنى واللين .
وأضاف أمين الفتوى قائلا : كثير من شبابنا مقصر في الصلاة ولا يصح ان ترفض كل فتاة شاب لانه مقصر في الصلاة فقد يكون لديه أخلاق جيدة وقد يكون لين القلب يأتي بالنصح والإرشاد فقد يكتب الله له الهداية على يدك .
حكم الأكل مع تارك الصلاة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة؟.
وأجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك فرقا بين تارك الصلاة جحودا وبين تاركها كسلا.
وأشار إلى أن الشيطان قد يؤثر على بعض الناس ويلهيهم عن الصلاة وبالتالى فهذا ليس جاحدا ويجوز أكل ذبيحته وهو مسلم عاص مقصر في الصلاة ونوصيه بالتقرب إلى الله.
وأوضح، أن الإنسان عليه ألا يهمل في علاقته بربه وأن يستمر على الصلاة ويستغل مناسبات الطاعات بزيادة التقرب إلى الله بالعبادات.
هل تقبل أضحية تارك الصلاة