ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:22 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

وكانت المنتجة سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها وحررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.

أشارت التحريات إلي أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر" مسروقا منها منذ 8 أشهر.

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة ال "سكوتر" وعندما شاهدته في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنه ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.

استمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنه ملك المطرب الشرنوبي، وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: أيوة كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاه خلوها تاخده" ثم اتصلت السيدة بالنجدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سارة الطباخ تحرر محضر إثبات حالة ضد محمد الشرنوبي

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

تريند الفن | سارة الطباخ تحرر محضرا ضد محمد الشرنوبي.. والجمهور يبحث عن أحمد رمزى بسبب رانيا يوسف

محمد الشرنوبي ينضم لأبطال فيلم جارة القمر

سارة الطباخ تتهم محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر".. والمطرب: كانت جايباهولي هدية

سكوتر يشعل نار الغيرة.. النيابة تستدعي سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي في اتهام بالسرقة

ترشيحاتنا

حقيقة الاعتداء الجنسي .. القصة الكاملة لـ حادثة أحمد عدوية الشهيرة

نكشف حقيقة زيادة معاشات المهندسين| والنقيب: نسدد 102.5 مليون جنيه شهريا..تفاصيل

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس القاهرة

بديل سيرينو.. أرقام كيجان دوللي المرشح للانضمام للأهلي

إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في قضية سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»