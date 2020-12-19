فاز على باير ليفركوزن 2-1.. ليفاندوفيسكي يخطف صدارة الدوري الألماني لـ بايرن ميونخ

نجح ليفاندوفيسكي في خطف الفوز لصالح فريقه بايرن ميونخ على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 2-1 ، في المباراة التى أقيمت على ملعب "باي آرينا"، فى قمة مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الألماني.





وجاء هدفا الشوط الأول، عن طريق، باتريك، لاعب باير ليفركوزن، في الدقيقة 14، ثم جاء هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفيسكي في الدقيقة 43 .





وفي الدقيقة 90 ، نجح ليفاندوفيسكي في خطف الفوز لصالح فريقه وتسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليخرج بالثلاث نقاط .





وأعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باير ليفركوزن والذي جاء كالتالي:





حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بواتينج - زولي - ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لوكاس هيرنانديز - توليسو - كومان

خط الهجوم: مولر - جنابري - ليفاندوفسكي





وبهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما يحتل باير ليفركوزن الوصافة برصيد 28 نقطة.





ودخل ليفاندوفسكي اللقاء بمعنويات كبيرة بعد فوزه بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 وسط منافسة شرسة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.