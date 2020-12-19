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فن

نشرة كورونا الفنية| إصابة محمد الشرنوبي وديمة بياعة بـ كوفيد 19

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:

الفنان محمد الشرنوبى 

شر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

وكانت المنتجة سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها وحررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.


الفنانة ديمة بياعة 

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا. 

وقالت ديمة بياعة فى مداخلة تليفونية مع برنامج "et بالعربى" : "غلطة الشاطر بألف وقد تعرضت الى الاصابة بفيروس كورونا واتلقى حاليا العلاج المناسب حتى لا تتفاقم الاصابة. 

الفنانة دانا حمدان 

أعلنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت دانا حمدان :"كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها ميس حمدان وإنهالت عليها تعليقات المتابعين متمنين لها الشفاء العاجل .

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، لإتخاذ الإحتياطات وإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا .
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