الفيروس سينتهى قريبا.. مها طلعت: سأتلقى لقاح كورونا أنا وأفراد عائلتي .. فيديو

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوي بمنظمة الصحة العالمية ، إن فيروس كورونا سينتهي قريبا بسبب تواجد اللقاحات لافتة إلى أن هناك زيادات في إصابات فيروس كورونا في الدول الغربية وهذا مخيف .





وأضافت مها طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أنه من الضروري ان يكون لدينا تفاؤل وحرص حتي نستطيع العبور من الفترة المتبقية من فيروس كورونا مؤكده علي ان اللقاحات هي الحل علي المدي الطويل .





، أن اللقاحات تم تطويرها في وقت قصير جدا وهناك الكثير من الأسئلة عن لقاح كورونا ولازلنا لا نعرف اجابتها وجميع الأوبئة دائما تظهر بتزايد وبعد ذالك تقوم بالانخفاض في اعداد الإصابات . وأوضحت مها طلعت الأسئلةالأوبئةالإصابات





وتابعت مها طلعت ، أن ظهور اللقاحات دائما يكون نهاية لاى جائحة مثل الانفلونزا التي تحولت الان الي الانفلونزا الموسمية ومنظمة الصحة العالمية تتحدث دائما بناء علي المعلومات .





واستكملت مها طلعت ، أن الأشخاص الذين توفوا بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا لم يثبت علميا ان اللقاح هو سبب الموت وأكدت انها سوف تتلقي لقاح فيروس كورونا فور توافره هى وواصدقائها وافراد اسرتها .



