ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«قارئة الفنجان».. أبلكيشن يقلب حياة أحمد فهمي ونجوم العالم العربي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:27 م
احمد فهمى
احمد فهمى
Advertisements
محمد نحلة
يدخل الفنان أحمد فهمي دائرة الرعب عبر مسلسل جديد يحمل اسم «قارئة الفنجان» للسيناريست إياد صالح الذي استطاع الغوص في رحلة الرعب المصحوب بالتكنولوجيا المستخدمة حاليًا في مجالاتنا.

«قارئة الفنجان».. مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال «أبلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

ويجتمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي في المسلسل وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

المسلسل انطلق تصويره منذ أسبوعين في بيروت استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد «قارئة الفنجان» التجربة الثانية لمحمد جمعة في عالم الرعب بعد فيلم «أحلام حقيقية».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها قارئة الفنجان .. خالد سليم يطرب جمهور دار الأوبرا بـ 12 أغنية

أخبار الاستديوهات.. عودة أميرة العايدي بـ ضربة معلم.. وطارق لطفي وخالد الصاوي بين القاهرة - كابول

القومية تتغني بأعمال بليغ والموجي وعبد الوهاب على مسرح الجمهورية

ترشيحاتنا

منافس الأهلي المحتمل.. حصد لقب بطل آسيا وتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في قضية سمية الخشاب

عاد لينتقم ويتوهج .. محمد صلاح يرد بقوة على أزمته مع كلوب بسبب شارة قيادة ليفربول

أحدث ظهور لابنة سعاد نصر في احتفالية محمد صبحي

مشهد مأساوي لطفلة تنهار من البكاء وتنادي على والديها المسافرين عبر كاميرا مراقبة

إهدار مال عام .. فرج عامر يفتح النار على المتسببين في انسحاب منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»

علاج تقصف الشعر بالفازلين والأعشاب