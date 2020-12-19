لا مشكلات مع موسيمانى.. مدرب حراس الأهلي يكشف تفاصيل رسالته لـ مصطفى شوبير قبل لقاء الكأس

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، عن سبب استمراره في منصبه بعد رحيل المدير الفني رينيه فايلر رغم تواجده في الجهاز الفني الخاص بالسويسري.





وقال "يانكون" خلال تصريحاته على فضائية الأهلي، إنه التزم بالتواجد مع الأهلي بسبب الروح القوية المتواجدة بين اللاعبين والإصرار على تحقيق البطولات والود المتواجد من الجميع.





وأضاف مدرب حراس الأهلي أنه كان من الضروري التواجد مع الجهاز الجديد للأهلي والعمل على تقدم حراس الفريق، نظرًا لما وجده من انسجام قوي بين الجميع والجهاز الفني الجديد.





وأشار "يانكون" إلى أن عائلته متواجدة فى مصر بشكل كامل وكان من الضروري إحضارهم، وما وجدوه هنا هو الود والحب فقط ولا يوجد ما يؤذيهم وتأقلموا على التواجد هنا، ولم أكن سأستمر في مصر اذا لم تحب عائلتي المعيشة هنا.





وأكد يانكون أن بيتسو موسيماني مدير فني مميز ولا يوجد بيننا أي مشكلات، فهو متفهم للغاية ويوجد انسجام بيننا ودائمًا ما يكون بيننا استشارات.





وعن الشناوي قال يانكون: "محمد الشناوي من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم فهو مميز في التدريبات، وفي المباريات الرسمية ومن الحراس الذي يعتمد عليهم، ومن الصعب تبديله في أي مباراة.





وقال مدرب حراس الأهلي أن مصطفى شوبير من الحراس المميزين ويحمل اسمًا كبيرًا لأنه خليفة والده، فهو يخوض المران بطريقة مميزة وكأنه يملك خبرات كبيرة.





وعن رسالته الى شوبير قبل لقاء كأس مصر الذي خاضه أساسيًا قال:" قلت له خوض التجربة ليس سهلًا وأنت الآن صاحب 20 عامًا، شارك في هذه المباراة وكأنك في الناشئين، وبالفعل قدم مباراة رائعة.





وأضاف: "يوجد بعض الحراس المنضمين الينا من الناشئين وهم جيدون ولا حاجة لنا الى حارس جديد، أملك خبرة كبيرة في تاريخ التدريب أكثر من 23 موسم فمتابعتي للناشئين أعمل عليها منذ فترة طويلة، فهم المستقبل.