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رياضة

قبل لقاء المقاولون العرب بالكونفيدرالية.. كورونا يضرب النجم الساحلي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:52 م
فريق النجم الساحلي
فريق النجم الساحلي
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مجدي سلامة

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفنى، قبل التوجه مساء غد الأحد إلى القاهرة، لخوض مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".


وكتب نادي النجم الساحلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا : "إن جميع اختبارات كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية باستثناء الثنائي أيوب عياد، والمدرب المساعد البرازيلي فيليبي سيلفانو، اللذين سيتخلفان عن الرحلة إلى القاهرة".

وكان فريق المقاولون العرب قد تأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية، بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 10-1 في مجموع المباراتين بدور الـ64.

وأجرى نادى المقاولون العرب حملة تطهير شاملة، اليوم السبت بمقر النادى بقلعة الجبل الأخضر، بعد ثبوت إصابة كل من سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق ، وعماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ويترقب مسئولو المقاولون مسحة الكاف المقرر إجراؤها غدًا، الأحد، للاطمئنان على باقى اللاعبين بعد الاشتباه بأكثر من حالة، وذلك قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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