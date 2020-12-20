طريقة عمل كوول سلو مثل المطاعم

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير سلطة الكولو سلو مثل المطاعم.





مقادير سلطة كول سلو ...





1/2 كوب من المايونيز

1/2 كوب من السكر

1/2 كوب من زيت الزيتون

1/2 كوب من خل التفاح

2 ملعقة كبيرة من البصل الناشف المفروم فرمًا ناعمًا 500 جرام من الملفوف الأبيض المفروم فرمًا ناعمًا 100 جرام من الجزر المبشور

1/2 ملعقة صغيرة من الملح





طريقة تحضير سلطة كول سلو ...

تحضر الصلصة بوضع المايونيز في وعاء عميق متوسط الحجم





ويضاف إليه كل من: خل التفاح، وزيت الزيتون وتقلب المقادير مع بعضها جيدًا حتى تمتزج تمامًا باستخدام الشوكة أو المضرب اليدوي.





يضاف الملح والسكر إلى مزيج المايونيز وتقلب الصلصة جيدًا حتى يتم الحصول على صلصة ناعمة القوام.





تحضر الخضار بوضع الملفوف الأبيض المفروم ناعمًا في وعاء عميق كبير الحجم.





يضاف الجزر المبشور إلى الملفوف الأبيض.

يضاف البصل المفروم إلى وعاء الملفوف والجزر.





تقلب الخضار حتى تتوزع جيدًا.





توزع الصلصة فوق الخضار وتقلب جيدًا حتى تتغلف الخضار بالصلصة تمامًا.

يغطى وعاء سلطة الكول سلو بالنايلون الغذائي، ثم ينقل الوعاء إلى الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتنكه الخضار بالصلصة جيدًا ويصبح مذاقها ألذ.