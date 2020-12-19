نيوكاسل يتعادل إيجابيًا مع فولهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وفولهام، بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت أهداف اللقاء، عن طريق مات ريتشي لاعب نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ليخرج فريق فولهام متفوقًا بهدف.





وفي الشوط الثاني، نجح كاليوم ويلسون من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وبهذه النتيجة، يحتل فريق نيوكاسل يونايتد الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز السابع عشر برصيد 10 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.