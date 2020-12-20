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أخبار العالم

بينهم مسلم ووزيرة داخلية.. بايدن يعين أعضاء جدد في الإدارة الأمريكية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
جو بايدن
جو بايدن
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أعضاء جدد في إدارته، بينهم وزيرتي الداخلية والطاقة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن خلال كلمته في حفل أقيم في ويلمنتجتون بولاية دلاوير: "يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموح للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ، مثل زملائهم المرشحين والمعينين في مجلس الوزراء، فإن أعضاء فريق البيئة والطاقة لدينا رائعون، وهم مؤهلون ولديهم الخبرة وسيكسرون الحواجز".

وأضافت الشبكة أن بايدن اختار مدير قسم الجودة البيئية في ولاية نورث كارولينا، مايكل ريجان ليكون مرشحه لقيادة وكالة حماية البيئة.

واختار بايدن المحامية البيئية بريندا مالوري، لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة، ورئيس وكالة حماية البيئة السابقة، جينا مكارثي، كمستشار وطني للمناخ، كما عين خبير المناخ ونائب وزير الطاقة والبيئة في ولاية نيويورك، علي زيدي نائبا لها.

ورشح بايدن النائبة ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ولاية ميشيجان السابقة جينيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.

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