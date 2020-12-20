ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القاهرة - السويس الصحراوي بسبب الشبورة أمام حركة السيارات.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.


وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر والصعيد.. الداخلية تغلق 5 طرق بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

إغلاق 6 طرق بسبب سوء الأحوال الجوية.. الداخلية تناشد المواطنين توخي الحذر.. و10 نصائح للقيادة في الأمطار

بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق الصحراوي الشرقي في الاتجاهين

الداخلية: إغلاق طريق "الطور- أبو رديس" بسبب الطقس السيئ

بسبب الطقس السيئ.. المرور تغلق طريق فيران - سانت كاترين

الداخلية: عودة حركة المرور على طريق "الطور - أبو رديس"

ترشيحاتنا

زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين .. وتكشف عن سر 200 ألف جنيه أنقذته

إصابة عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا

لضبط النسبة في الدم.. نصائح الأكل الصحي لمرض السكري

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي

طبيب المنتخب يكشف حقيقة وجود مؤامرة على فراعنة الشباب ..فيديو

الاتحاد السعودي يحدد موعد قمة الهلال والنصر في كأس السوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور