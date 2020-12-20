التربية الرياضية بنات تحصد المركز الأول في مهرجان الأسر الطلابية بكليات جامعة حلوان

أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان نتائج مهرجان الأسر الطلابية بكليات الجامعة المقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









وقد أقيم المهرجان لتشجيع الطلاب على التنافس القوي الشريف والروح الرياضية واستغلال طاقات الشباب ، بمشاركة ٢٢ كلية ، تم تقييمهم من خلال البنود الآتية:





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( اللجنة الثقافية والفنون التشكيلية وفنى منوعات وعلمى واجتماعى ورياضي وصحف حائط وخدمة عامة وبوستر ومتابعة وروح ومظهر واستقبال وسجلات مالية وإدارية).









وجاءت نتائج المهرجان كالآتي:

المركز الاول كلية التربية الرياضية بالجزيرة بنات

المركز الثاني كلية السياحة و الفنادق

المركز الثالث كلية التكنولوجيا والتعليم

المركز الرابع كلية الحقوق

المركز الخامس كلية التمريض

المركز السادس كلية الاقتصاد المنزلي





وقد تكونت لجنة تحكيم المهرجان:

الأستاذة الهام محمد محمد

الأستاذ عامر عبد العزيز

الأستاذ إيهاب عشري

الدكتور محمد صبحي مرسي

لجنة التقييم و التنفيذ :

الأستاذ أحمد عبد الله متولى

الأستاذة نشوى السيد محمد

الأستاذ محمود عبد العزيز

الأستاذة مروة حسن عبد المعبود



