ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التربية الرياضية بنات تحصد المركز الأول في مهرجان الأسر الطلابية بكليات جامعة حلوان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان نتائج مهرجان الأسر الطلابية بكليات الجامعة المقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 


وقد أقيم المهرجان لتشجيع الطلاب على التنافس القوي الشريف والروح الرياضية واستغلال طاقات الشباب ، بمشاركة  ٢٢ كلية ، تم تقييمهم من خلال البنود الآتية: 

اقرأ أيضا:


( اللجنة الثقافية والفنون التشكيلية وفنى منوعات وعلمى واجتماعى ورياضي وصحف حائط وخدمة عامة وبوستر ومتابعة وروح ومظهر واستقبال وسجلات مالية وإدارية).


وجاءت نتائج المهرجان كالآتي:
المركز الاول كلية التربية الرياضية بالجزيرة بنات 
المركز الثاني كلية السياحة و الفنادق 
المركز الثالث كلية التكنولوجيا والتعليم 
المركز الرابع كلية الحقوق 
المركز الخامس كلية التمريض 
المركز السادس كلية الاقتصاد المنزلي

وقد تكونت لجنة تحكيم المهرجان:
الأستاذة الهام محمد محمد 
الأستاذ عامر عبد العزيز
الأستاذ إيهاب عشري
الدكتور محمد صبحي مرسي 
لجنة التقييم و التنفيذ :
الأستاذ أحمد عبد الله متولى
الأستاذة نشوى السيد محمد 
الأستاذ محمود عبد العزيز
الأستاذة مروة حسن عبد المعبود

وقد أقيم المهرجان تحت إشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة إلهام محمد محمد مدير إدارة الأسر الطلابية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"جزيرة تيكوان" و"المصدر" يحصدان المراكز الأولى بمسابقة قصص الخيال العلمي بجامعة حلوان

جامعة حلوان تحصد المركز الأول في الدورة الرياضية الإلكترونية على مستوى الجامعات.. وتضع خطة للأنشطة الطلابية بنظام الأون لاين لهذا العام

جامعة حلوان تنظم «ماراثون» سباق دراجات هوائية للطلاب

حقوق حلوان تنظم مهرجان الأسر الطلابية.. صور

لطلاب خدمة اجتماعية حلوان.. ننشر تفاصيل مسابقة المراسل التلفزيونى

جامعة حلوان فى أسبوع.. 771 طالبا يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية.. وانطلاق المهرجان العلمى الخامس

ترشيحاتنا

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

ملوك الكرة.. صلاح وميسي وكلوب يواصلون تدمير الأرقام القياسية

3 حالات.. أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبوقة الدفع

هاني الناظر ناصحا ومحذرا: ارتدوا الكمامة وابعدوا عن الطعام المكشوف واشربوا المياه بكثرة.. فيديو

نصائح الخطيب لـ صالح جمعة.. لا أريد تكرار تجربة محمد عباس

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها

بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020