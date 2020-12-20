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محافظات

لمتابعة سير العمل .. محافظ القليوبية يتفقد رصف وتطوير عدد من الطرق والمحاور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
رصف الطرق
رصف الطرق
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية لمتابعة مستجدات تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور المرورية شملت طريق نوى (قليوب - شبين القناطر ) والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بمرحلته الأولى من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر بطول  7 كيلو متر وتفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية للوقوف على مدى حيوية ذلك الطريق فى خدمة أهالى مدينة شبين القناطر والقرى المجاورة.

كما توجه المحافظ إلى حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، مؤكدا على أهمية تطوير محور أحمد عرابى حيث يعد من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل  حوالي 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه من 45ـ 50م2.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير شارع أحمد عرابى ستبدأ من أم  بيومى  حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية لتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة حيث سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمي الطريق.

وقال الهجان إنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور علاوة على أنه لم يشهد اى تطور منذ عشرات السنين الأمر الذى يؤدى إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائرى للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مرورًا بمحور روض الفرج الى مناطق غرب القاهرة وما يليها.

ووجه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها ، مشيدًا بما قامت به الهيئة من البدء الفورى فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدًا لبدء الأعمال.
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