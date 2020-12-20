محافظ كفر الشيخ يهنئ رامي السبيعي لتتويجه بطلًا لمستر أولمبيا: إنجاز تاريخي يستحق التكريم

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الكابتن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، لتتويجه بطلًا لمستر أولمبيا 2020م وحصوله علي المركز الأول.
وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا التتويج يعتبر إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق عن جداره الأوسمة لبطولته.
جدير بالذكر أن رامي السبيعي لاعب كمال الأجسام حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014م، متفوقًا على النجم الأمريكية " فيكتور مارتينيز " الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنغر، وتوج بطلًا لمستر أولمبيا 2020م أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث، وبراندون كيري " في انجاز تاريخي غير مسبوق.