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رياضة

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:14 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
أكد تقرير إسباني أن إدارة ريال مدريد فتحت خط مفاوضات مع ممثلي النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.


وذكر موقع "defensa central" الإسباني، أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.


وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.


كان محمد صلاح أثار الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبله مع الريدز، حيث قال في تصريحات إسبانية: "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".


كما أبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وفاز ليفربول أمس، السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 7 - 0، ضمن منافسات الجولة الـ 14، بالدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.


وينافس صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، صاحب المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب الـ11 هدفا أيضا.


‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.


‎ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في المواجهة القادمة من الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14.
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