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حوادث

بعد نشر فيديو.. ضبط شخصين تعديا على نجلهما بالجيزة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:34 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شخصين بالتعدى على نجلهما "طفل".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى التوصل إلى القائم بنشر الخبر (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبمناقشتها أقرت بتناهى لسمعها صوت تعذيب لأحد الأطفال بالشقة المجاورة لها، وفى اليوم التالى تقابلت مع الطفل وقامت بتصويره من خلال مقطع فيديو استعرضا خلاله واقعة تعدى والديه عليه، وعلمت عقب ذلك بمغادرة الطفل ووالديه الشقة، وأنها لم تتقدم بأي بلاغات عن تلك الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى الطفل المشار إليه (سن 8، مصاب بكدمات بالوجه والذراع الأيمن) وبمناقشته قرر بقيام والديه (سائق – ربة منزل، لهما معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهم الواقعة بقصد تأديبه.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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