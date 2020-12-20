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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزى الأنبا ميخائيل في رحيل القمص إيليا شكري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:43 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص إيليا شكري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وحل عن عالمنا اليوم الأحد الأب الوقور القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا والمنسق الإعلامي لقطاع حدائق القبة والعباسية.

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والأب المتنيح يبلغ من العمر ٦٤ عاما، حيث ولد يوم ٢٩ يونيو ١٩٥٦، وسيم كاهنًا في ٥ مارس ٢٠٠٥، ونال رتبة القمصية منذ ثلاثة أشهر (١٣ سبتمبر ٢٠٢٠).

وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الثانية من بعد ظهر اليوم وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.

كان  المجلسُ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية قد اجتمع أمس، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وفي بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر في حياة القس باقي صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعي والمعلم الحقيقي في شعبه.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه في إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا؛ قرر المجلس الآتي: 1- تعليق كل الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين ٢١ ديسمبر حتى الجمعة ١٥ يناير. 

ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة، كما تُلغَى كل الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة ١٥ يناير. 

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