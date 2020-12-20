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أخبار العالم

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. إسرائيل تستعد لخطوة حاسمة ضد بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:05 م
إسرائيل تستعد لخطوة
إسرائيل تستعد لخطوة حاسمة ضد بريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة ومن عدد من البلدان الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال نتنياهو، قبيل بدء اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا اليوم الأحد، إنه لا يوجد حاليا أي مؤشر على فعالية اللقاح ضد الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل التصريحات البريطانية الرسمية عن اكتشاف طفرة جديدة من الفيروس.

وفرضت إسرائيل، أمس، السبت، قواعد جديدة مرتبطة بفيروس «كورونا» تلزم السكان العائدين إلى البلاد اعتبارًا من غد (الأحد)، بالعزل الذاتي، وتنهي الإعفاءات الممنوحة للقادمين من عدد قليل من البلدان التي كانت مصنفة سابقًا على أنها خضراء.

وفرضت إسرائيل إغلاقًا ثانيًا على مستوى البلاد في سبتمبر، حين كان لديها أحد أعلى معدلات الوفيات نسبة لعدد السكان في العالم، وتم تخفيف القيود تدريجيًاولكن أعداد الحالات ارتفعت مجددًا.

وفي سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاحًا ضد كوفيد – 19، أمس السبت، بالتزامن مع إطلاق حملة التطعيم الوطنية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.

وأكد هانكوك، ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.
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