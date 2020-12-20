ممنوع تبادل الأقلام.. منع دخول لجان انتخابات طلاب جامعة حلوان بدون كمامة

شهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان، التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أي طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما حرصت على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الأقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصي قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.









وطلبت الجامعة من الطلاب الناخبين التعاون مع المسئولين عن تنظيم العملية الانتخابية، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمواد الكحولية والالتزام بالتباعد حرصًا على الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم.









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وتشهد الجامعة هذا العام انتخابات اتحادات الطلاب في أجواء من الإجراءات الاحترازية غير المسبقة نظرا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.









وتقام الانتخابات الطلابية بـ8 كليات فقط من أصل 21 كلية بعدما أعلنت 13 كلية حسم موقف انتخابات الاتحادات الطلابية بهم عن طريق التزكية وهى كليات "التمريض – التربية – الطب – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق – التربية الموسيقية – التربية الرياضية بنات – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم – الاقتصاد المنزلي – الخدمة الاجتماعية".









وانطلق الماراثون الانتخابي بـ 771 طالبا مرشحا في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.









وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.







