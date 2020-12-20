فحص 351 ألفا و630 طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.







وأكد محافظ البحيرة في بيان، اليوم الأحد، أنه تم فحص 351630 طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الآن بلغ 351 ألفا و630 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 262815 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 88815 من طلاب الحضر.







وأوضح "آمنة" أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية الأنيميا، السمنة، التقزم لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة)، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.







وقال محافظ البحيرة، إنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.





ويذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، نفذت قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية ١٩ لحوم التابعة لغرب النوبارية علي مدار يومي ٢/٣ ديسمبر الجاري، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للقرى الأكثر احتياجا.







وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٨ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في ١٢ تخصصا (جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف و أذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى عمل ٢٩١ تحليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١١٨ كشفا مبكرا على اأمراض غير السارية، ١٢٠ استبيانا، وعمل تثقيف صحي لـ ٣٠١، و١٠ حالات خلع أسنان.





ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).







وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل ٢١٣ تحليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر على الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيانات، وعمل تثقيف صحي لـ٢٨٥ مريضا و١١ حالة خلع أسنان، وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكرة.







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