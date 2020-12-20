طلاب جامعة المنصورة يخوضون ماراثون المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلن الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة، ان طلاب الجامعة بدأوا اليوم الاحد التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة ، حيث أدلى اليوم الطلاب بأصواتهم لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية و الثقافية و الاجتماعية و العلمية و الفنية و الرياضية و الأسر، والجوالة من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر .





وأضاف الدكتور محمد عطوة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب أنه يخوض ماراثون المرحلة الأولى للانتخابات 953 طالبا وطالبة و يخوض الانتخابات 478 طالبا و 475 طالبة الذين تم اعتمادهم بالكشوف النهائية بعد اجراء الطعون داخل 18 كلية بنطاق الجامعة .







وأشار عطوه الى انه يتم اجراء الانتخابات اليوم بكليات التجارة و الآداب و التربية و التربية الرياضية داخل 56 لجنة من أصل 553 لجنة انتخابية منها 185 لجنة بالتعيين و 312 بالتزكية .









وأضاف الدكتور محمد عطوة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب أن الجدول الزمني لعملية الانتخابات يتضمن انتخابات الجولة الأولى من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٣ بعد الظهر والفرز وإعلان النتائج و الاثنين ٢١ ديسمبر انتخابات الإعادة و الثلاثاء ٢٢ ديسمبر انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم بالكليات المختلفة و الأربعاء ٢٣ ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات و الخميس ٢٤ ديسمبر انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة و انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة .









وأوضح الدكتور محمد عطوة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، الدكتور أحمد العدل ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم و الطلاب، وإبراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، وهند محمد السيد اسماعيل الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات و الطالب محمود جلال الغازى الفرقة الثالثة بكلية الهندسة.