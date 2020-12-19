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تعليم

جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مركز للقياس والتقويم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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همت الحسينى
فازت جامعة المنصورة بمشروع " إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة " من بين العديد من الجامعات المصرية المتقدمة للمشروع ضمن مشروعات الدورة السادسة لإنشاء مراكز و وحدات القياس والتقويم و تطوير نظم القياس و التقويم بالجامعات المصرية حيث تهدف هذه الدورة إلى التمويل دعمًا للتحول الرقمي في مجال القياس و التقويم بالجامعات المصرية .

و قد قام بتوقيع عقد اتفاق المشروع  الطرف الأول وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي و يمثلها قانونًا في التوقيع  الدكتور هشام عبدالخالق السيد المدير التنفيذي للوحدة مفوضًا عن وزير التعليم العالي و الطرف الثاني جامعة المنصورة و يمثلها في التوقيع الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ، و الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، و الدكتورة مها عبده العشماوي بصفتها المدير التنفيذي للمشروع و مفوضًا عن الدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة .

و من جانبه أعرب الدكتور أشرف عبدالباسط عن سعادته لحصول جامعة المنصورة على هذا المشروع لأنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في تطوير نظم القياس و التقويم بالجامعة و قام  بتهنئة  الدكتورة مها العشماوي لحصولها على المشروع .
و قد أبدى  الدكتور محمود الجعيدى  عميد كلية الآداب سعادته بمشاركة كلية الآداب في هذا المشروع و استعدادها التام لتطوير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

و أشارت الدكتورة مها العشماوي الى ان المشروع  يهدف إلى نشر ثقافة التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم كوسيلة لتحسين مخرجات العملية التعليمية و تطوير نظم الاختبارات النظرية و العملية و الشفهية ضمانًا لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، و تطبيق منظومة بنوك الأسئلة والتقييم وتحليل نتائج الامتحانات لضمان العدالة والشفافية في عملية القياس والتقويم بالجامعة، وإنشاء / تفعيل بنوك الأسئلة و تحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة.

واوضح ان المشروع يهدف ايضا الى تطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم. وتتمثل مخرجات المشروع في إنشاء مركز للقياس والتقويم بجامعة المنصورة، وإنشاء وحدة للقياس والتقويم بكلية الطب البيطري وتطوير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب جامعة المنصورة.
جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مركز للقياس والتقويم
جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مركز للقياس والتقويم
جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مركز للقياس والتقويم
جامعة المنصورة توقع عقد إنشاء مركز للقياس والتقويم
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