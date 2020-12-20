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رياضة

وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:54 م
فعاليات أولمبياد
فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ
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ريهام بكير
‎تابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، فعاليات نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية، المقامة على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

‎ومن المقرر ان يشهد وزير الرياضة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للاولمبياد التي تنطلق خلال الفترة من ١٩ الي ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦ محافظات حدودية، هي " جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الاحمر، واسوان".

‎يشار إلى أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب " خماسي قدم - كرة طائرة-  كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من ١١٠٠٠ مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من ١٥ - ١١ الى ١٥-١٢-٢٠٢٠ حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .

‎كما يشهد الاولمبياد تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالاضافه الى بعض المعارض الفنيه للمشغولات من ابناء ٦ محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية" الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافه الرياضيه -الملاحه الرياضيه- الالعاب الالكترونيه" ببعض الانشطة الرياضية .

‎وعلى هامش متابعة الاولمبياد افتتح وزير الرياضة ومحافظي جنوب سيناء، ومرسى مطروح دورة تدريب فرق الجوالة بمراكز الشباب على الاغاثة اثناء الازمات المختلفة، والتي تنفذها الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع جمعيه الهلال الاحمر المصرية.
وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة ومحافظا جنوب سيناء ومرسى مطروح يتابعون فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية
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