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أخبار العالم

بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:19 م
الكويت تحظر الرحلات
الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا
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قسم الخارجي
اعلن الطيران المدني في الكويت إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها.

أكد الطيران المدني الكويتي أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تم اضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها الى دولة الكويت.

كانت بريطانيا أعلنت رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في انجلترا، أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين، ما اضطر الحكومة لتشديد قيود الإغلاق.

كما أعلنت كل من هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا بسبب تحور لفيروس كورونا يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الدنمارك وهولندا مع ظهور حالة واحدة في استراليا.
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