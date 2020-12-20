766 طالبا يخوضون الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا

انطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا للعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد، على أن تتم انتخابات الإعادة غدًا الإثنين.





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وقال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب المرشحين للانتخابات وعددهم 766 طالبًا وطالبةً، حيث دعا الطلاب للمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية ، مؤكدًا دعمه الكامل للاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب.





أكد رئيس جامعة طنطا على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع تكدس الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامة الجميع.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر.