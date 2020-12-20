لتصبح أكثر نشاطا .. 8 خطوات تساعدك أن تكون شخصا نهاريا

يطلق أحيانا على ميلك الطبيعي لأن تكون شخصا صباحيا أو ليليا اسم النمط الزمني الخاص بك. و يشير الناس أحيانًا إلى الأنماط الزمنية من منظور حيواني - الطيور المبكرة ، أو بومة الليل ، أو الذئاب ، أو الدلافين - ولكن لا توجد علاقة علمية حقيقية بين هذه التسميات ومراحل نوم الإنسان.





وهي مسألة وراثية إلى حد كبير ، ولكن من الممكن تغيير دورات النوم والاستيقاظ - حتى لو لم تستمر التغييرات مدى الحياة .









ووفقا لموقع "HEALTHLINE" ، فإن هناك بعض الخطوات التي تساعدك على أن تكون شخصا صباحيا نشيطا:





غير وقت نومك تدريجيًا

انقل روتينك الليلي مبكرًا وقبل ذلك حتى يسمح لك وقت النوم بالحصول على القدر المطلوب من النوم قبل أن ينطلق المنبه ويبدأ اليوم.





دع الإضاءة تساعدك على إعادة تنظيم ساعة جسمك

يحتوي جسمك على ساعة داخلية تحدد إيقاعاتك اليومية. هذه الساعة حساسة للغاية للتغيرات في الضوء. في الواقع ، جسمك قادر على إفراز هرمون الميلاتونين المسبب للنوم استجابةً لضوء غروب الشمس.





قلل من تعرضك للأجهزة التي تصدر الضوء الأزرق (مثل الهواتف والأجهزة اللوحية) بالقرب من وقت النوم ، واختر المصابيح الليلية ومصابيح السرير ذات المصابيح الكهرمانية أو الحمراء التي تحاكي ألوان غروب الشمس في وقت النوم.





قم بتطوير روتين ليلي مهدئ

قد يساعدك إنشاء إجراءات روتينية ترسل إشارة وقت النوم إلى عقلك. قد تساعدك تمارين الإطالة اللطيفة والتأمل والتنفس العميق والعلاج بالروائح وقراءة الكتب والمذكرات والطقوس الأخرى المهدئة على تطوير روتين ليلي لطيف ومريح يشجع على بدء دورة نومك مبكرًا.





تتبع الآثار الإيجابية

مراجعة التأثيرات الإيجابية قد تساعدك على البقاء متحمسًا في الأيام التي تشعر فيها بالقليل من النعاس أو الارتباك.





كافئ نفسك على بلوغ الأهداف المتزايدةعندما تخطط لاستراتيجيتك لتصبح شخصًا صباحيًا أكثر ، فكر في طرق لمكافأة نفسك عندما تقوم بأشياء صعبة.





راقب أهدافك الأكبر والأكثر طموحًا

إذا كان السبب العملي وراء رغبتك في أن تصبح شخصًا صباحيًا (للحصول على شهادة ، وزيادة دخلك ، والحصول على اللياقة ، وبناء مشروع تجاري) لا يكفي كمحفز ، فقد تستفيد من فحص ما يسميه الباحثون السلوكيون "أهداف فائقةمصدر موثوق. "





لا تدع عادات الأكل تقوض تقدمك

أظهرت الدراسات أيضًا أن الأشخاص المسائيين ، بشكل عام ، يميلون إلى تخطي وجبة الإفطار ، وتناول كميات أقل من الخضار ، واستهلاك الكافيين والكحول أكثر من الأنواع الصباحية.





أدخل التمارين في يومك

يمكن للأشخاص الذين لديهم النمط الزمني المسائي أن يطوروا دورة نومهم إلى وقت مبكر من اليوم عن طريق ممارسة الرياضة إما في الصباح أو في المساء.





تشير نفس الدراسة إلى أنه بمجرد التحول إلى دورة النوم الصباحية ، يجب عليك ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم للحفاظ على نمط نومك الجديد.





استعن بالخبراء

إذا لم تحصل على النتائج التي تريدها ، ففكر في العمل مع أخصائي في مركز النوم القريب منك. إذا تعطل نومك ، أو كنت تعاني من الأرق ، أو كنت ترغب في العمل على جدول نوم مختلف ، فقد تساعدك دراسة النوم على فهم احتياجات وأنماط جسمك بشكل أفضل. قد ترغب في البدء باستشارة طبيب رعاية أولية لمعرفة ما إذا كانت حالة طبية ما يمكن أن تساهم في أي صعوبات في النوم لديك.



