بعد التتويج بالبطولة الأهم في العالم.. رسالة تشجيع من زوجة بيج رامي للبطل

عبرت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي ، عن سعادتها البالغة بتتويج زوجها بالبطولة الهامة في مجال رياضة كمال الاجسام مستر أولمبيا 2020".





وقالت مروة عبدالله، في مداخلة هاتفية لبرنامج ten news، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأحد:ز وجي تعب كثيرا في سبيل الوصول لما وصل له، مقدمة الشكر لزوجها على ما حققه لمصر.





وخلال المداخلة، وجهت زوجة بيج رامي، رسالة لزوجها، قائلة :"أقول له متشكرين جدا على اللي عملته، وشرفت مصر كلها، وأنت تعبت أوي وعملت اللي عليك، ولم تقصر في أي شيء، والحمدلله".





وقالت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، إن زوجي تحدث معي بمجرد تتويجة بالبطولة، متابعة أنه :"كلمني أول لما نزل من على المسرح على طول، وقال لي الحمد لله حلمنا اتحقق وحلم 9 أعوام اتحقق".





وأضافت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، أنه :"البطل المصري وقت المكالمة نسفيا كان مبسوط، وقال انه عملت اللي عليا، وظهرت بالمستوى اللي كان نفسي أظهر به من زمان، وربنا كلل تعبه بالفوز الكبير".





وحقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ"بيج رامي") بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية.

ونشر "بيج رامي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بينما يتوج بلقب البطولة الأكبر في رياضة كمال الأجسام حول العالم، وكتب في منشوره: "النصر لنا".