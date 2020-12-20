«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

عرضت قناة «الغد» تقريرا عن كواليس من حياة البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بعد فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020" العالمية لكمال الأجسام، وأنواع الأطعمة التي يتناولها خلال يومه.





وقدم "بيج رامي" نصائح غذاء لـ الشباب المهتم برياضة كمال الاجسام للحصول على جسم مثالى، كما وجه بنصائح مهمة جدا للمبتدئين، محذرا من أنظمة الأغذية خاصة أن الأنظمة تتغير من شخص لأخر، خاصة المقبلين على البطولات.





بيج رامي " هو ممدوح محمد السبيعي، هو لاعب كمال أجسام محترف ولد في السادس عشر من سبتمبر 1984م بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ .





تخرج السبيعي من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صيادًا، حيث أن مهنة الصيادة كانت مصدر عمل أسرته ، وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ الصغر ، وكان يسعى دائمًا ليكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بــ «بلطيم» ، وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى دولة الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالمية «بيج رامي».

وفاز «بيج رامي» ببطولات وشهادات على الصعيد المحلي ، وحقق عالميًا العديد من الألقاب ، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 ، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام ، ولم يتوقف مشوراه عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م .





وحصل «السبيعي» على المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013م ، والمركز السابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014 م ، وتمكن أيضًا من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام ، وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015م ، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016م ، و المركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017 ، والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017م ، والمركز السادس ببطولة مستر أولمبيا2018م .





وفاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.





تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة أمس السبت في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا.





وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.