ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بيج رامى
بيج رامى
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
 عرضت قناة «الغد» تقريرا عن كواليس من حياة البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بعد فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020" العالمية لكمال الأجسام، وأنواع الأطعمة التي يتناولها خلال يومه.

وقدم "بيج رامي" نصائح غذاء لـ الشباب المهتم برياضة كمال الاجسام للحصول على جسم مثالى، كما وجه بنصائح مهمة جدا للمبتدئين، محذرا من أنظمة الأغذية خاصة أن الأنظمة تتغير من شخص لأخر، خاصة المقبلين على البطولات.

بيج رامي " هو ممدوح محمد السبيعي، هو لاعب كمال أجسام محترف ولد في السادس عشر من سبتمبر 1984م بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ .

تخرج السبيعي من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل صيادًا، حيث أن مهنة الصيادة كانت مصدر عمل أسرته ، وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ الصغر ، وكان يسعى دائمًا ليكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية بــ «بلطيم» ، وحاز العديد من الشهادات على مستوى مدينته، ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلى دولة الكويت ليعمل مع أفراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالمية «بيج رامي».
 
وفاز «بيج رامي» ببطولات وشهادات على الصعيد المحلي ، وحقق عالميًا العديد من الألقاب ، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 ، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام ، ولم يتوقف مشوراه عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م .

وحصل «السبيعي» على المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013م ، والمركز السابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014 م ، وتمكن أيضًا من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام ، وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015م ، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016م ، و المركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017 ،  والمركز الأول ببطولة ارنولد كلاسيك أوروبا 2017م ، والمركز السادس ببطولة مستر أولمبيا2018م .

وفاز ممدوح السبيعى الملقب بـ بيج رامى بلقب مستر اوليمبيا ٢٠٢٠ للمحترفين فى كمال الأجسام خلال فعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفتره من ١٧ الي ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

وفاز بيج رامى بلقب مستر اولمبيا البطوله الاقوى  في عالم المحترفين بعد أن نال ثقة خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر به من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني  هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح، انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة أمس السبت في  "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا امريكا. 

وبدأ العرض النهائي فجر اليوم بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه واعلان الترتيب للأبطال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيج رامي مرشح بقوة لنيل لقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

أخبار الرياضة.. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا.. أزمة جديدة في الزمالك.. نصائح الخطيب لصالح جمعة..إصابة عضو إدارة الأهلي بكورونا

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

أول تعليق من Big Ramy بعد تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

عباس أبو الحسن مهنئا بيج رامي: مبروك أول مستر أولمبيا مصري

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلن فشل بريطانيا في السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا

بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

قرار جديد من الكاف بشأن إصابات كورونا بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عيب قوي.. حلمي بكر يرد بقوة على زوجة أحمد عدوية عبر صدى البلد

كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد