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توك شو

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة بيج رامي: حلم 9 سنين تحقق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:07 م
بيج رامي
بيج رامي
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عادل نصار
بفرحة كبيرة، عبرت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، عن امتنانها لما وصل له زوجها العالمي رامي وتحقيق البطولة الأهم في العالم في رياضة كمال الأجسام 2020.


وقالت عبدالله، في مداخلة هاتفية لبرنامج ten news، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأحد، إنه :"حلم كبير وتسبب في حالة فرحة غير عادية داخل الأسرة وخارجها، وزوجي تعب كثيرا في سبيل الوصول لما وصل له، مقدمة الشكر لزوجها على  ما حققه لمصر". 


وخلال المداخلة، وجهت زوجة بيج رامي، رسالة لزوجها، قائلة :"أقول له متشكرين جدا على اللي عملته، وشرفت مصر كلها، وأنت تعبت أوي وعملت اللي عليك، ولم تقصر في أي شيء، والحمدلله". 


وقالت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، إن زوجي تحدث معي بمجرد تتويجه بالبطولة، متابعة أنه :"كلمني أول لما نزل من على المسرح على طول، وقال لي الحمد لله حلمنا اتحقق وحلم 9 أعوام اتحقق".


وأضافت زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، أن :"البطل المصري وقت المكالمة  كان مبسوط، وقال عملت اللي عليا، وظهرت بالمستوى اللي كان نفسي أظهر به من زمان، وربنا كلل تعبه بالفوز الكبير".

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