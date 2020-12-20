أستاذ باثولوجي: السلالة الجديدة لكورونا تصيب الشباب بصورة كبيرة.. فيديو

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، إن المشكلة الأساسية في أوروبا هي الخوف على كبار السن من فيروس كورونا.





وتابع كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تحليل الـ بي سي آر وسيلة للتعرف على نوعية سلالة فيروس كورونا".





وأضاف أستاذ الباثولوجي ببريطانيا:"اللقاحات الموجودة ستمنح تأثيرًا فعالا ضد فيروس كورونا، مضيفا:" بريطانيا منعت الطيران عن جنوب شرق إنجلترا بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا".





ونوه إلي أن اللقاح الصيني سينوفارم فعال وآمن بدرجة كبيرة ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن السلالة الجديدة لكورونا تصيب الشباب بصورة كبيرة.



