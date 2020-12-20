بعد اقتراب التطعيم.. تعرف على خطة منح المواطنين لقاح فيروس كورونا

ناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثانية قائلا «نخلي بالنا شوية مفيش احتفالات رأس السنة .. الموجة الثانية ذروتها تأتي مع بداية الشتاء عكس الموجة الأولى التي تم عمل حظر جزئي معها وإيقاف الدراسة ولكن هذه المرة لن يتم إيقاف الدراسة».





وأضاف موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، يجب إرتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا «محدش عاوز قفل البلد».





وتابع أن الفيروس في منتهى الخطورة وأن أول عملية تطعيم تتم في مصر الأسبوع المقبل ولكن «مش هيبقى هيصة» وسيكون هناك إجراءات أمنية ونظام صارم حسب الأولوية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والإجراءات تتم حاليا لتنظيم عملية التطعيم سواء مكان التطعيم أو النقل أو طريقة التسجيل للحصول عليه والتواصل مع من سيحصل على التطعيم وهناك تجارب تجريها مصر بالتنسيق مع الإمارات والبحرين والأردن.





وأوضح أنه بدأ في تلقي استغاثات مجددا كما كان يحدث في الموجة الأولى وهناك حالة استهتار من المواطنين في الشارع منفعلا على الهواء أنه يجب ارتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات متسائلا «ليه ترجعونا للمربع صفر».