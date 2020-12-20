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توك شو

ليه ترجعونا للمربع صفر.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة للمواطنين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
طالب الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة كورونا الثانية قائلا «نخلي بالنا شوية مفيش احتفالات رأس السنة .. الموجة الثانية ذروتها تأتي مع بداية الشتاء عكس الموجة الأولى التي تم عمل حظر جزئي معها وإيقاف الدراسة، ولكن هذه المرة لن يتم إيقاف الدراسة».


وأضاف موسى فى برنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد: يجب ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا «محدش عاوز قفل البلد».


وتابع أن الفيروس في منتهى الخطورة وأن أول عملية تطعيم ستتم في مصر الأسبوع المقبل ولكن «مش هيبقى هيصة» وسيكون هناك إجراءات أمنية ونظام صارم حسب الأولوية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والإجراءات تتم حاليا لتنظيم عملية التطعيم سواء مكان التطعيم أو النقل أو طريقة التسجيل للحصول عليه والتواصل مع من سيحصل على التطعيم وهناك تجارب تجريها مصر بالتنسيق مع الإمارات والبحرين والأردن.


وأوضح أنه بدأ في تلقي استغاثات مجددا كما كان يحدث في الموجة الأولى وهناك حالة استهتار من المواطنين في الشارع . وانفعل موسى على الهواء قائلا إنه يجب ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات متسائلا «ليه ترجعونا للمربع صفر».
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