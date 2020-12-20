مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات المناولة لأبناء كنيسة مارجرجس بطهطا

ترأس صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي بمناسبة المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمخالفة بطهطا.





كان في استقبال نيافة الأنبا يوسف ابو الخير، الأب أنطون عياد، راعي الكنيسة والذي شارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية.





وألقى نيافة المطران الأنبا يوسف ابو الخير كلمة العظة، التي عبر فيها عن سعادته بتواجده مع شعب الرعية، كما أجري حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.





وقال الأنبا يوسف ابو الخير إنه لا يكفي أن نحفظ الصلوات او التراتيل الروحية فقط فالرب يطلب الحفظ والعمل "طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به"، متمنيا لأبناء الكنيسة أن يستمروا فى حب للكنيسة، لأنكم أنتم كنيسة الغد.





وفى نهاية كلمته، شكر الأب الراعي وخدام التربية الدينية، وتمنى للجميع استعدادًا طيبًا لعيد الميلاد المجيد.





كان صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد زار اليوم الأحد كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

وترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة الذبيحة الإلهية، وذلك بمشاركة الأب أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وحضور عدد من أبناء الكنيسة.





والقى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية عظة الأحد اليوم عبر فضائية "اون تي في"، وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، مقدما التهنئة لجموع الشعب القبطي بمناسبة صوم الميلاد المجيد.





وقال نيافة الأنبا مكاري - في كلمته خلال عظة الأحد - إن شهر كيهك يتميز بالصلوات والتسابيح، وشهر كيهك حسب ترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ينقسم إلى 4 أحاد، الأول بشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان من إليصابات زوجته، والأحد الثاني يتحدث عن بشارة الملاك إلى القديسة العذراء مريم بميلاد السيد المسيح.





وأضاف أن إنجيل الأحد الثالث يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم إلى اليصابات والأحد الرابع يتحدث عن ميلاد يوحنا المعمدان، موضحا أن إنجيل اليوم من بشارة معلمنا لوقا البشير، وهو يتناول مكانة السيدة العذراء في الكنيسة الجامعة وبصفة عامة، وكذلك تكريمها الخاص في الكنيسة الأرثوذكسية حيث يوجد أعياد كثيرة يتم الاحتفال بها وهى "دخولها الهيكل، وميلادها، وإصعاد جسدها".