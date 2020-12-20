هاني شاكر يعلن حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك خلفا لمرتضى منصور

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، حقيقة ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي.





وقال الفنان هاني شاكر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، "لا لا صعب جدا، هو أنا لاحق على النقابة لما أدخل الانتخابات وابقي رئيس نادي الزمالك".





وأضاف الفنان هاني شاكر، أن الكرة في مصر تعني قوة نادي الزمالك والأهلي، فهما قوام المنتخب والكرة المصرية، مع احترامي لباقي الأندية المصرية.





وتابع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية "كنت أحب ان نادي الزمالك يعامل مثل النادي الأهلي في عام 2014 لما كان عنده مشاكل وخرج الوزير طاهر أبو زيد بقرار بحل مجلس ادارة النادي الأهلي وبعدها تم إقالة وزير الرياضة".



