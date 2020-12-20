فيروس ملوش كتالوج.. لجنة مواجهة كورونا: الوقت الحالي موسم الحصاد لـ كوفيد - 19 ..فيديو

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة القومية لمواجهة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا أصبح شديد الانتشار، ومن هنا تأتي الخطورة بسبب سرعته في الانتشار، وهي سلالة موجودة منذ فترة، ومن الممكن أن تكون في مصر.





وأضاف محمد النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، "الوقت الحالي هو موسم الحصاد الخاص بفيروس كورونا، وهذا متواجد منذ بداية فصل الشتاء، وهناك زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".





محمد النادي، أن مستشفيات العزل مستقرة بسبب عدم خطورة الفيروس في الموجة الجديدة لكن هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس له كتالوج. وأوضحأن





وتابع محمد النادي، أن الموقع الخاص بالتسجيل لفيروس كورونا خاص بالأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة والأطقم الطبية لأنهم هم الأكثر عرضة للفيروس.





وأكمل محمد النادي، أن مصر يوجد بها علاج موازٍ والسلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة بشكل عشوائي في أوروبا، مؤكدا أن جهاز مناعة المصريين يختلف عن جهاز مناعة المواطنين الأمريكان والأوروبيين.