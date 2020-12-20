هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة؟ المفتي يجيب

هناك اعتقادًا خاطئًا وهو أن الصلاة على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، إن الصلاة على صحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمعنى الدعاء لهم، منوهًا بأن



جاء ذلك في إجابته عن سؤال: « هل ورد في السُنة النبوية المُطهرة ما يدل على استحباب الصلاة على الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- أم أن هذه بدعة؟».





وأوضح مفتي الجمهورية، أن الصلاة على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بها الدعاء، ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أى ادعوا لهم.





وأفاد بأنه عندما نصلي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود إنما ندعو لهم فلا حرج من هذا الباب أن نصلي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.





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فضل الصلاة على النبي أولًا : يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات. ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات. ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات. رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة. خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه. سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-. سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى. ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به. تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل. عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة. الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة. الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى. الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة. الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة. الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-. السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر. السابع عشر: تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-. الثامن عشر : سببٌ لإحياء قلب المسلم. التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً. العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

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