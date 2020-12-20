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وزيرة التخطيط: نقلنا 30 مليار جنيه لصندوق مصر السيادي وهدفنا تعظيم الأصول .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:35 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن  دولة الكويت  هي أول دولة قامت بإنشاء  صندوق سيادي عام 1953 مؤكدة  أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقا في 50 دولة تدير إستثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.
 
واضافت هالة السعيد خلال لقائها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى  ، أن الصناديق السيادية بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية ومصر بدأت في التفكير في صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل في النصف الثاني من عام 2019.

وأوضحت هالة السعيد، أن أهداف إنشاء الصندوق  كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها والشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة  على أن  توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه  بيع اصول الدولة  فهو شراكةو مع المستثمرين لتعظيم   قيمة الاصول وتحويل  كل أصل إلى منتج  إستثماري فهناك اصول كثيرة غير مستغلة وبعضها  مستغل لكن ليس بالشكل الكفء  وفقًا لأولويات الدولة.

وتابعت هالة السعيد، أن القطاع الخاص شريك  للصندوق السيادي  و شارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخرًا .

واستكملت هالة السعيد ، أن رأسمال الصندوق  يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح  به كاشفة أن حجم الاصول التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي .

واكدت أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة إلى أن  مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.
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