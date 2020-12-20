وزيرة التخطيط: نقلنا 30 مليار جنيه لصندوق مصر السيادي وهدفنا تعظيم الأصول .. فيديو

قالت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دولة الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادي عام 1953 مؤكدة أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوقا في 50 دولة تدير إستثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار.
واضافت هالة السعيد خلال لقائها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن الصناديق السيادية بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية ومصر بدأت في التفكير في صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل في النصف الثاني من عام 2019.
وأوضحت هالة السعيد، أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها والشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة على أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه بيع اصول الدولة فهو شراكةو مع المستثمرين لتعظيم قيمة الاصول وتحويل كل أصل إلى منتج إستثماري فهناك اصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقًا لأولويات الدولة.
وتابعت هالة السعيد، أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادي و شارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخرًا .
واستكملت هالة السعيد ، أن رأسمال الصندوق يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح به كاشفة أن حجم الاصول التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي .
واكدت أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.