المباراتان بالإسكندرية والدفاع الجوي.. الاتحاد الليبي يتوجه إلى مصر لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية

غادرت بعثة فريق الاتحاد الليبي مطار معيتيقة الليبى، إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفًا على نادى الاتحاد الليبى فى الخامسة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.





ومن المنتظر أن تصل بعثة الاتحاد الليبى بعد قليل، على أن تقيم فى الإسكندرية، ويخوض الفريق تدريباته غدًا على ملعب المباراة قبل مواجهة بيراميدز.





ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الاثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء.









وضمت قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي



