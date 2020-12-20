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توك شو

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة حول وجود سلالة جديدة من الفيروس في مصر .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد  النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس  كورونا، إن السلالة  الجديدة  المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم وليس فى لندن فقط  بل امتدت إلى بلجيكا وإستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.

وأضاف محمد النادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى :"لو  قمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا الجديدة سنجد أنها موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح   أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب  بين المصابين في قطاع أكبر".

وأوضح محمد النادي: أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا قيد الملاحظة وليس الدراسة ولسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر.

وتابع النادي، أن السلالة الجديدة موجودة منذ فترة  ومعروف أن المرض بات له مقدرة على الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا حيث إرتفعت  اعداد المصابين بشكل كبيرلتسجل في يوم واحد  مايزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة.

واستكمل محمد النادي: نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا والفيروس علميًا في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر  وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير  نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية.
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