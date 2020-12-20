عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة حول وجود سلالة جديدة من الفيروس في مصر .. فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم وليس فى لندن فقط بل امتدت إلى بلجيكا وإستراليا وفي إفريقيا وأوروبا.
وأضاف محمد النادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى :"لو قمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا الجديدة سنجد أنها موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لان العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".
وأوضح محمد النادي: أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا قيد الملاحظة وليس الدراسة ولسه ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى واقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر.
وتابع النادي، أن السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات له مقدرة على الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا حيث إرتفعت اعداد المصابين بشكل كبيرلتسجل في يوم واحد مايزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة.
واستكمل محمد النادي: نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا والفيروس علميًا في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير نظرًا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية.