BBC Awards| ليفربول أفضل نادي في 2020.. وكلوب أفضل مدرب

حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في عام 2020، خلال حفل توزيع جوائز شخصية العام الرياضية المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".





وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب بعدما تمكن من قيادة الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2019-2020، وكان المدير الفني الألماني حصل على لقب أفضل مدرب في العالم في جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





كما حصد نادي ليفربول أفضل نادي في العام.

وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فأن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.



