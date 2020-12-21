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رياضة

BBC Awards| ليفربول أفضل نادي في 2020.. وكلوب أفضل مدرب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

حصد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب في عام 2020، خلال حفل توزيع جوائز شخصية العام الرياضية المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".


وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب بعدما تمكن من قيادة الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2019-2020، وكان المدير الفني الألماني حصل على لقب أفضل مدرب في العالم في جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


كما حصد نادي ليفربول أفضل نادي في العام.

وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فأن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد:"أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد  ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف محمد صلاح:"من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت،وهدفي  تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".
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